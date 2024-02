Serie C femminile

La Fenix esce a testa altissima dal big match con la Rainbow Forlimpopoli, impostasi 3-2 (22-25; 18-25; 25-17; 26-24; 12-15) al PalaBubani in un match stupendo che non ha deluso le attese del numerosissimo pubblico sugli spalti. Ora la Rainbow è da sola al comando con un punto di vantaggio sulle faentine (e con il doppio confronto a favore), ma si preannuncia uno succoso testa a testa nelle ultime sette giornate di stagione regolare per decretare la vincitrice del girone. Sono le ospiti a partire meglio, aggiudicandosi i primi due set 25-22 e 25-17. La Fenix reagisce alla grande accorciando le distanze con la vittoria nel terzo set per 25-17 e vincendo il quarto con grande carattere. Sotto 16-10 le manfrede ribaltano il risultato portandosi sul 21-18, Forlimpopoli torna avanti sul 24-23, ma Faenza vuole vincere e chiude i conti sul 26-24.

Molto equilibrio anche nel tie break dove la Fenix si porta sull’11-17, subendo poi il ritorno della Rainbow che chiude i conti sul 15-12. La Fenix scenderà in campo già questa sera alle 21 in casa dell’Academy Volley Manu Benelli, nell’anticipo della diciassettesima giornata. Il tabellino di Faenza: Alberti 23, Bertoni 7, Solaroli 1, Francesconi 11, Gorini 11, Betti ne, Emiliani 2, Baldani 6, Cavallari 9, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli, Maines 6. All.: Manca Classifica: Rainbow Forlimpopoli 37; Faenza 36; Bellaria 35; Portuali Ravenna e Project System Rimini 30; Liverani Involley 23; Volley Academy Manu Benelli 22; Libertas Claus Volley Forlì 19; Russi Volley 17; Retina Cattolica 9; Rubicone In Volley 7; SoloVolley Imola 5.