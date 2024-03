Serie c femminile. Follonica, gara salvezza a Donoratico

Scontro salvezza , quest’oggi, da non fallire per la Pallavolo Follonica. Diciannovesimo turno e trasferta a Donoratico per la Pallavolo Follonica. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge stasera alle 21, per la diciannovesima giornata del girone "C" di serie C femminile, saranno sul campo dell’Ecoresort Paradu Donoratico Volley per lo scontro diretto salvezza che vale tantissimo. Il team del Golfo infatti è attualmente ottavo in classifica con 21 punti, tre lunghezze in vantaggio proprio sulla squadra di Donoratico.

Ecco il programma di questa interessante giornata: Milù Pesca Livorno-Oasi Volley Viareggio, Donoratico Volley-Pallavolo Follonica, Pediatuss Pallavolo Casciavola-Baia del Marinaio Volley Cecina, DelfioPescia-Volley Porcari, Volley Peccioli-Robur Massa, riposa Pallavolo Cascina.

