Serie C femminile. Follonica, manca un punto. E con il Peccioli deve arrivare

Manca un solo punto alla Pallavolo Follonica per conquistare la salvezza matematica. Ultimo turno di campionato per il girone C di serie C femminile di volley. Le ragazze allenate da Giuseppe D’Auge oggi alle 18 ospitano al Palagolfo di via Sanzio il Volley Peccioli. Manca un solo punto alla formazione maremmana per ottenere la permanenza in categoria e la sfida di oggi vale, quindi, un’intera stagione.

Nel turno precedente la Pallavolo Follonica aveva perso 3-0 sul campo del Delfino Pescia, formazione che non ha regalato nulla alle follonichesi, ma oggi il sestetto di D’Auge proverà a conquistare oggi il pass per la zona definitivamente tranquilla della classifica. Le avversarie sono invece già retrocesse e sulla carta non dovrebbe essere un problema ottenere il mantenimento della categoria, ma servirà approcciare l’incontro nel modo migliore per non rischiare brutte sorprese. Le maremmane sono infatti ottave in classifica con 24 punti, e devono mantenere le distanze sul Donoratico Volley che insegue, ma che potrebbe essere tagliato fuori. Alla Pallavolo Follonica infatti può bastare anche una sconfitta per 3-2 per confermarsi in serie C.

Il programma della giornata: Pallavolo Follonica-Volley Peccioli, Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Porcari, Robur Massa-Pallavolo Cascina, riposa Delfinopescia, Oasi Volley Viareggio-Pallavolo Casciavola, Milù Pesca Livorno-Donoratico Volley.