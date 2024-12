Serie c femminile. Follonica, sfida alla capolista

Dopo aver battuto la Pallavolo Cascina nel turno infrasettimanale è già tempo di scendere in campo per la Pallavolo Follonica. Oggi alle 18 le ragazze del golfo affrontano la Bi.Emme Service Volley Livorno per una trasferta che vale la tredicesima giornata di serie C femminile. Appuntamento sul campo della capolista per le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge che oggi affrontano una squadra capace di vincere finora 10 partite su 11, ottenendo 28 punti; follonichesi che sono invece al sesto posto con 20 punti.

Le giocatrici maremmane conoscono bene il valore della squadra avversaria e cercheranno di scendere in campo tranquille e serene cercando di giocarsela e provando a limitare i loro punti di riferimento come l’opposto Zonta.

Sfida appasionante quindi ma anche decisamente difficile visto come la truppa di D’Auge ha dimostrato di essere ancora molto altalenante con momenti di notevole abbassamento dell’attenzione che si sommano a periodi dove il ritmo viene tenuto alto.