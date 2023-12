Serie C femminile. Follonica si arrende all’Oasi

Sconfitta senza storia per la formazione femminile della Pallavolo Follonica. Nel settimo turno di serie C la squadra allenata da coach Giuseppe D’Auge ha rimediato un sonoro 3-0 (25-20, 25-21, 25-19) sul campo dell’Oasi Volley Viareggio. Le follonichesi si sono presentate in Versilia in formazione ampiamente rimareggiata. Senza Sobol dall’inizio e con l’infortunio di Tocci dopo pochi minuti, D’Auge ha dovuto rivedere un po’ la propria formazione, dando spazio alla diciassettenne Lo Quercio a gara in corso.

Nonostante tutto i tre set sono stati abbastanza equilibrati, con le padrone di casa che poi hanno potuto spingere sull’acceleratore nei momenti delicati. Le maremmane hanno lottato con tutte le proprie possibilità contro un avversario forte ed organizzato, non rinunciando mai a giocare, ma cedendo comunque il passo.