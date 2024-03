Serie C femminile. Grande prova del Follonica che espugna Donoratico La Pallavolo Follonica vince 3-1 contro Donoratico in una partita combattuta, conquistando tre punti cruciali per la salvezza in serie C femminile. Con determinazione e prestazioni solide, le ragazze di coach D'Auge si dimostrano superiori, raggiungendo quota 24 punti e agganciando le squadre avversarie.