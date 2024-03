Serie c femminile. Il Follonica fa un bel passo verso la salvezza: il Viareggio deve arrendersi

La Pallavolo Follonica batte l’Oasi Volley Viareggio 3-1 nella diciottesima giornata di serie C femminile ed ottiene tre punti fondamentali per la permanenza in categoria: successo meritato (25-23, 25-9, 24-26, 25-18) per le ragazze di coach Giuseppe D’Auge che salgono a quota 21 punti staccando il Donoratico. Le follonichesi hanno ritrovato fiducia, battendo una formazione superiore in classifica. La partita è stata comunque a tratti sofferta, perché la formazione di Viareggio non ha regalato niente. Ma il team del Golfo è appaso da subito brillante, come la scorsa settimana. E il risultato del ko di Donoratico su Cecina non può che far sorridere in ottica salvezza. Primo set molto combattuto con la sfida in equilibrio fino alla metà dell’incontro, poi il sorpasso 16-18 delle avversarie e la reazione della padrone di casa che arrivano al 23 pari e poi vincono il primo set con caparbietà. Nel secondo set Viareggio è andata totalmente in confusione, regalando in pratica la frazione alla formazione di Follonica che ne ha approfittato per chiudere sul 25-9 con un attacco veloce. Nel terzo set c’è stata la reazione ospite, con l’incontro che si è protratto fino ai vantaggi, fino all’errore offensivo decisivo del 24-26. Nel quarto set la formazione di D’Auge ha ripreso in mano il gioco, andando poi a vincere. La Pallavolo Follonica adesso ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite, che stanno ad indicare il buon momento di forma.