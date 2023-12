Serie C femminile. Il team di D’Auge oggi è ospite del Volley Livorno

Nono turno di campionato in serie C femminile di pallavolo con la difficile trasferta sul campo del Volley Livorno per la Pallavolo Follonica: oggi alle 18 nella palestra Gualtiero Follati si gioca un incontro importante per le ragazze di coach Giuseppe D’Auge. Labroniche quarte in classifica con 11 punti, follonichesi none (terzultime) con 6 punti a causa di alcuni passaggi a vuoto nelle ultime settimane dovuti anche alle assenze. Coach D’Auge ultimamente non ha avuto a disposizione tutta la rosa, con tre giocatrici fondamentali ferme ai box. Servirà quindi ritrovare il giusto spirito per togliersi da una posizione di classifica attualmente abbastanza scomoda. Il programma della nona giornata di campionato: Volley Livorno-Pallavolo Follonica, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Oasi Volley Viareggio, Pallavolo Casciavola-Robur Massa, Delfino Pescia-Baia del Marinaio Volley Cecina, riposa Volley Peccioli.