Serie C femminile. La Liverani Involley Lugo fa suo il derby contro i Portuali Ravenna

La Liverani Involley Lugo si aggiudica il derby ravennate contro i Portuali Ravenna. Questo il tabellino: Csrc Portuali Ravenna - Liverani Involley Lugo 1-3 (19-25, 25-20, 31-33, 16-25). Grande prestazione a Ravenna della Liverani Involley Lugo nel campionato di Serie C femminile dove la compagine lughese si aggiudica per 3 a 1 il derby ravennate contro le atlete dei Portuali. Bene la partenza della squadra lughese di coach Casadei che si aggiudica in scioltezza il primo set. Nel secondo set c’è stato il ritorno delle atlete dei Portuali a livelli più consoni alla propria posizione in classifica: sono quinte, davanti, ora, di una sola posizione alla Liverani Involley.

Il terzo set è stato interminabile ed è finito 31 a 33 per le ragazze lughesi con almeno un paio di vantaggi per la squadra ravennate per poter chiudere il set. Nel quarto e ultimo set le ragazze del coach Casadei hanno messo in mostra una maggiore freschezza fisica accompagnata dalla bravura tecnica che le ha portate a vincere tutte le prime quattro partite del 2024: l’ultimo set non ha mai avuto storia e la Liverani Involley di Lugo si è così aggiudicata il derby. Meritata la standing ovation finale del numeroso pubblico che ha accompagnato la squadra in trasferta, per la più bella prestazione della stagione.