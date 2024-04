Serie c femminile. La Pallavolo Follonica chiude i conti: la vittoria certifica la permanenza in categoria

La Pallavolo Follonica conquista la permanenza in serie C femminile all’ultima giornata. Alle ragazze di coach Giuseppe D’Auge bastava un punto per ottenere la salvezza diretta e ne sono arrivati tre. Già nel turno precedente alle follonichesi sarebbe bastato un punto per la salvezza, ma era arrivata una sconfitta netta contro una squadra che ambiva ai playoff. Pallavolo Follonica che sale così a quota 27 punti, con Donoratico che inseguiva che è rimasto fermo al palo a quota 21 punti. Nell’ultima giornata della regular season, che si è disputata al PalaGolfo di Follonica, le ragazze di casa hanno battuto il Volley Peccioli. Gran bella vittoria per 3-0 (25-18, 27-25, 25-16) a coronamento di una stagione finita in crescendo dalle ragazze di coach D’Auge che permette al team biancoblù di evitare i playout e avere quindi la certezza di rimanere in serie C. Bella stagione per la formazione neopromossa del Golfo che, dopo una prima parte con molte difficoltà – soprattutto dovute agli infortuni – nella seconda parte ha messo il turbo, ritrovatori giocatrici importanti ed ha chiuso la stagione confermandosi ancora in serie C anche per il prossimo anno. La classifica: Mc Donald’s Volley Porcari 52, Pediatuss Pallavolo Casciavola 40, Milù Pesca Livorno 40, Delfino Pescia 37, Oasi Volley Viareggio 33, Baia del Marinaio Volley Cecina 30, Pallavolo Cascina 28, Pallavolo Follonica 27, Ecoresort Paradu Donoratico Volley 21, Robur Massa 13, Volley Peccioli 9.