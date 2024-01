Serie c femminile. La Pallavolo Follonica scaccia la crisi. Con il Peccioli presi punti pesanti

La Pallavolo Follonica ritrova il sorriso nel campionato di serie C femminile. Il team allenato da coach Giuseppe D’Auge ha vinto lo scontro salvezza contro Peccioli 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-23, 8-15) rischiando però di rovinarsi il successo con le proprie mani. Avanti 2-0, le ragazze del Golfo si sono poi fatte rimontare, riuscendo comunque a trovare la zampata vincente nel quinto set, ma perdendo un punto. Sono comunque due punti importanti per la classifica di una squadra che ritrova così fiducia e speranza in una prima parte di stagione davvero negativa. Sia per i risultati che però gli infortuni. Pallavolo Follonica che dovrà continuare su questa strada visto come ad oggi i punti in classifica sono otto e – quindi – di strada da fare ce n’è ancora molta.

Nonostante le difficoltà e la sfortuna, il sestetto maremmano è riuscito a prendersi il successo grazie ad una prestazione importante ed una migliore gestione della fase difensiva. La squadra dal punto di vista mentale ha reagito meglio delle ultime settimane, ottenendo quello scatto psicologico che serviva per prendersi la vittoria e risalire la classifica che sembrava davvero negativa. Dopo il ko scorso contro Pescia infatti la settimana non si era aperta nel migliore dei modi con coach D’Auge che ha lavorato molto sotto l’aspetto mentale, più che su quello tecnico. Adesso però c’è da continuare su questa strada per lasciarsi alle spalle le ultime posizioni di classifica.