Serie C femminile. La squadra del Golfo gioca bene e batte il Casciavola tre a zero

Bellissima vittoria per la pallavolo Follonica sul difficile campo del Casciavola. La formazione di Giuseppe D’Auge, nella seconda giornata di serie C femminile, ha violato il campo di Cascina imponendosi con un netto 3-0 (25-20 25-19 25-19) giocando una partita perfetta e portano a casa i primi 3 punti del campionato. Onore al merito delle ragazze follonichesi capaci di giocare a gran ritmo per tutta la durata dell’incontro, alzandolo quando le rossoblù riuscivano a ricucire il break di svantaggio. L’avvio è di marca ospite che subito 3-0, recuperato una prima volta ed un 6-3 di nuovo recuperato, il primo vantaggio casciavolino arriva sul 9-8, la partita resta in equilibrio però il tempo di sei-sette scambi poi Follonica prende di nuovo il largo e chiude 25-20. Secondo e terzo set sono in fotocopia, Tagliagambe attinge dalla panchina, manda in campo Barsacchi, Panelli e Marsili, ma l’inerzia della gara è in mano ospite e così entrambi i parziali si chiudono sul 25-19 regalando i tre punti al Follonica.