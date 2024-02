Serie c femminile. Le ragazze del Golfo non sbagliano

Prosegue il momento positivo della Pallavolo Follonica. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge, impegnate nella dodicesima giornata – la prima di ritorno – del girone C di serie C femminile, hanno battuto 3-1 la Pallavolo Cascina con una trasferta perfetta. Grande prova di forza del team del Golfo: 25-15, 17-25, 22-25, 19-25. Che la squadra avesse cambiato passo e mentalità era noto, visto come la Pallavolo Follonica aveva già da alcune settimane iniziato un percorso ricco di soddisfazioni. Quello di Cascina è un successo che vale doppio visto come i tre punti ottenuti sono arrivati sul campo di un avversario che era quinto in classifica. Dopo aver perso nettamente il primo set, le maremmane hanno cambiato ritmo, ribaltando la contesa a proprio favore. Nella prima frazione Cascina aveva aggredito col servizio le avversarie che non erano riuscite mai a rendersi pericolose in attacco. Con l’ingresso di Betti e Mazzei poi la squadra ha cambiato volto, difendendo bene ed attaccanto in maniera più efficiente.