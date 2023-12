Serie C femminile. Le ragazze di D’Auge a Viareggio

Trasferta a Viareggio stasera per la Pallavolo Follonica. Nel settimo turno di serie C femminile, la formazione allenata da coach Giuseppe D’Auge, sarà impegnata nella palestra di via Gianessi per sfidare l’Oasi Volley Viareggio. Appuntamento alle 21, con le follonichesi chiamate ad una prova di maturità. Le versiliesi infatti hanno 8 punti, due in più delle maremmane. Per adesso, dopo il salto di categoria ed il ringiovanimento della rosa, la truppa di D’Auge ha alternato ottimi risultati a qualche passaggio a vuoto. Stasera servirà una prestazione accorta, ma anche coraggiosa, per tornare da Viareggio con un buon risultato. Le altre partite in programma: Delfino Pescia-Pallavolo Cascina, Volley Livorno-Robur Massa, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Baia del Marinaio Volley Cecina, Piediatuss Pallavolo Casciavola riposa, Volley Peccioli-Volley Porcari.