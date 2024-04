Serie C femminile, le ragazze di D’Auge vanno ko. Sconfitte tre a zero in casa del Pescia

Deludente prestazione per la Pallavolo Follonica nella ventunesima giornata di serie C femminile. La formazione di Giuseppe D’Auge (nella foto) cade ancora, e stavolta in maniera fragorosa, 3-0 (25-17, 25-19, 25-22) nella trasferta contro il Pescia. Padrone di casa che erano quarte e puntando ai playoff non hanno regalato nulla, follonichesi invece ancora una volta sottotono. Delude la prima squadra, gioisce invece l’under 13 femminile che vola in finale del campionato territoriale "Basso Tirreno". Le giovani del Golfo sconfiggono la pallavolo Elba 2-1 (25-15, 21-25, 25-27). Nel primo set sono scese in campo troppo contratte con molti errori sia in ricezione che in attacco. Nel secondo hanno iniziato a fare gioco, difendendo palla su palla e commettendo pochissimi errori, portando a casa il set. Terzo set che è stato giocato sulla scia del secondo, partendo così così e poi registrando la difesa, per una vittoria che vale la finale domenica a Livorno.