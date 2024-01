Serie C femminile. Lugo stende Bellaria

Grande soddisfazione del pubblico di tifosi che al palazzetto dello sport ‘Lumagni’ di Lugo è intervenuto per la partita dell’Involley Liverani Lugo contro la terza in classifica Gut Chemical Bellaria Igea Marina. Dopo un inizio timido delle atlete di casa, che, seppur di misura, perdevano i primi due set contro le brave ragazze di Bellaria, dal terzo set in poi le atlete guidate dal coach Roberto Casadei prendevano in mano le redini dell’incontro e ribaltavano il risultato mettendo in evidenza il loro ‘carattere’ vincente, la freschezza fisica di giovani atlete e una buona capacità tecnica.

Appuntamento per la prossima partita domani alle ore 17.30 contro Building Infissi Solovolley Imola Bo, sempre al pala ‘Lumagni’ di Lugo. Questo il tabellino della gara contro Bellaria: Involley Liverani Lugo - Gut Chemical Bellaria Igea Marina (Rn) 3-2 (24-26, 20-25, 25-17, 25-20, 15-13)