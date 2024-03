Serie c femminile. Sconfitta a testa alta per la Pallavolo Follonica contro la capolista Porcari

Sconfitta casalinga per 3-2 al quinto set per la Pallavolo Follonica contro la capolista Volley Porcari (26-24, 24-26, 25-19, 12-25, 14-16) al termine di una vera e propria maratona sportiva.

Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge hanno ceduto, nel match valevole per la diciassettesima giornata di serie C femminile, al Volley Porcari, formazione che sta procedendo a vele spiegate verso la categoria superiore.

E dire che al Palagolfo gli oltre dieci punti di differenza in classifica non si sono visti, dato che le follonichesi hanno tenuto testa ad una formazione attrezzata per il salto di categoria che ha dovuto sudare le fatidiche sette camice per tornare a casa con due punti. Un punto va alla Pallavolo Follonica, capace di giorcarsi il tutto per tutto contro la prima della classe nonostante il divario di classifica.

Adesso la formazione di D’Auge in classifica si trova a 18 punti agganciando Donoratico che doveva sostenere il turno di riposo. "Peccato per il risultato finale – dice coach Giuseppe D’Auge – dato che giocavamo contro la prima in classifica. Il Porcari ha difeso bene e tanto, noi abbiamo provato a metterle in difficoltà. Purtroppo non siamo riusciti nell’impresa di batterle, ma il punto conquistato ci dà modo di agganciare in classifica Donoratico ed avendo un miglior quoziente set di scavalcarlo. Adesso dobbiamo dare continuità a questo momento per provare a centrare la salvezza".