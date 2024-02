Serie C femminile. Trasferta insidiosa a Cascina per le ragazze del Golfo

Trasferta ricca di insidie a Cascina per la Pallavolo Follonica che va a caccia di conferme. La formazione femminile, allenata da coach Giuseppe D’Auge, prova a cavalcare l’onda dell’entusiasmo dell’ultimo periodo. Oggi, per la dodicesima giornata del girone C di serie C femminile, la Pallavolo Follonica alle 21 sarà sul campo della Pallavolo Cascina al palazzetto comunale di via Galilei. Nel turno precedente le ragazze di D’ Auge hanno battuto nettamente il Volley Cecina 3-0 ( 25-18 25-18 25-15 ) terminando il girone di andata con due vittorie. "Le ragazze si sono finalmente sbloccate dal punto di vista mentale e caratteriale – aveva spiegato il tecnico – abbiamo fatto una bellissima prestazione a cui ora dobbiamo dare continuità a partire dalla prossima sfida con il Cascina". Follonichesi salite a quota 11 punti, Cascina che inveceè quinta con 17 punti in classifica. Servirà quindi un’altra prova di maturità per il gruppo del golfo che per centrare la salvezzada ora in avanti non può pernettersi altri passi falsi. Il programma della giornata: Pediatuss Pallavolo Casciavola-Ecoresort Paradu Donoratico Volley, riposa Baia del Marinaio Volley Cecina, Volley Peccioli-Milù Pesca Livorno, Volley Porcari-Oasi Volley Viareggio, Pallavolo Cascina-Pallavolo Follonica, Delfino Pescia-Robur Massa.