Serie C. Festa per Montebianco e Delfino Pescia. Tie break amaro per il Blu, stop Agliana

Piangono Pistoia e la Piana, ride la Valdinievole. Il fine settimana del volley dei tornei, femminile e maschile, di serie C premia Pieve a Nievole e Pescia e mette in castigo Quarrata, Agliana e Pistoia. Ma andiamo con ordine. Nel girone B di C donne, coglie tre punti di platino il Montebianco Pieve a Nievole, abile a violare 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 26-24) Montelupo Fiorentino: pievarine ottave in graduatoria con 13 punti. Nello stesso raggruppamento, 3-2 (16-25, 25-15, 25-23, 22-25, 15-9) incassato dal Blu Volley Quarrata a Empoli: mobiliere seconde in classifica a 28 assieme a Signa, a -3 da Castelfiorentino capolista. "Partita equilibrata. Una sconfitta che lascia un po’ d’amaro in bocca, ma punto importante", fanno sapere dall’ambiente quarratino.Perde in casa 3-0 (14, 21, 26) contro la prima della classe anche il Volley Aglianese di Marco Targioni: è penultimo a quota 9. Nel girone C di C "gentil sesso", bel 3-1 casalingo (25-23, 15-25, 25-21, 25-18) del Delfino Pescia sull’Oasi Volley Viareggio: pesciatine quarte a 24, a -9 dalla vetta. Nel girone B di C uomini, prova orgogliosa ma poco fortunata della Zona Mazzoni, battuta 3-0 (23, 22, 21) dal Migliarino leader della graduatoria: "pompieri" penultimi a 7.

Gianluca Barni