Serie c. La Pallavolo Follonica ospita il Cecina. In palio ci sono punti che valgono tanto

Si recupera oggi la terza giornata del campionato di serie C di volley.

La giornata, che doveva essere disputata a novembre scorso, fu rinviata causa maltempo.

Ed oggi alle 18 la Pallavolo Follonica torna in campo andando a caccia di punti salvezza.

Al PalaGolfo di via Sanzio arriva la Baia del Marinaio Volley Cecina, formazione con 13 punti, 5 in più rispetto alla formazione di coach Giuseppe D’Auge.

Oggi però la formazione del Golfo non può permettersi altri passi falsi, perché è assolutamente necessario recuperare punti in classifica evitando che le formazioni che stanno sopra possano scappare via.

Il girone di andata sta volgendo al termine, con questo incontro che va a chiudere la prima parte della stagione, e concluderlo con un successo vorrebbe dire poi ripartire con maggior fiducia.

La formazione di Cecina ad oggi non sta rispettando le attese, in quanto allestita per fare il salto di categoria avendo in rosa giocatrici importanti, ma che finora ha incontrato più difficoltà del previsto.

La formazione maremmana, dal canto suo, ha sempre provato a giocare senza timori anche contro le formazioni più accreditate. Nell’ultimo periodo le ragazze sembrano essersi anche sbloccate mentalmente. Ed oggi sarà fondamentale prendere punti per puntare alla salvezza.