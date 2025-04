Serie C: McDonald's Porcari sfida Folgore per avvicinarsi alla vetta

In serie "C" occasione da non perdere per recuperare tre punti d’oro per McDonald’s Porcari che, questa sera, alle ore 21.15, sarà di scena a San Miniato, contro la Folgore, nella giornata che vede le prime della classe del Biemme Livorno osservare il proprio turno di riposo. Le pisane, avversarie di giornata, reduci da tre partite consecutive chiuse al tie-break, sono undicesime con 25 punti, giusto 30 in meno delle porcaresi che, all’andata, sul parquet amico, si imposero per 3-0. In caso di successo pieno, quindi, la squadra del presidente Tocchini risalirebbe a 58 punti, ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Livorno, in attesa anche del risultato di Pescia che, in caso di vittoria interna contro il non irresistibile Casciavola, a sua volta salirebbe a 60 punti (anche se ancora con il turno di riposo da effettuare).

In serie "D", in settimana, c’è stato un altro recupero del turno saltato a marzo per il maltempo, quello della Pantera che ha superato per 3-2 (25/20, 18/25, 21/25, 25/22, 15/10) il Baccicampi, terzo. Le panterine, così, in attesa del completamento del turno di recupero, si sono issate al secondo posto momentaneo della classifica. Il turno odierno, invece, vedrà le ragazze di coach Capponi impegnate, stasera alle 21.15, in casa dell’ostico Lavachiara Buggiano (8 vittorie su 11 partite interne) che, con i suoi 36 punti, è la prima delle compagini che segue il quintetto di testa che si giocherà i posti ai play-off. Continua il tour de force della IMG Nottolini, attesa al terzo confronto di fila contro formazioni della "top 5", vale a dire la sfida casalinga di oggi, contro il Calenzano, alle ore 15. A completare il programma del sabato c’è la trasferta del System in casa del Sorms, alle ore 18. La giornata vedrà una succosa appendice domenicale con il derby che, domani, alle ore 18, al "Palacavanis", opporrà Giannini Giusto Porcari e Green Way Barga.

Andrea Amato