Serie C: Montelupo Città della Ceramica perde due partite in 18 ore

In serie C la Montelupo Città della Ceramica ha disputato due partite nel giro di 18 ore, perdendole, purtroppo, ambedue. In casa contro il Fucecchio al PalaBitossi, con i parziali (19-25; 12-25; 23-25) ed in trasferta a Castelnuovo Berardenga contro la Bulletta, dove ha perduto però alla fine di una partita combattuta nella quale ha vinto il primo set ai vantaggi ma poi ha ceduto dopo aver lottato come ha potuto (24-26; 25-21; 25-21; 25-12). Le ceramiste rimangono all’ultimo posto in classifica, con sei punti.

La Pallavolo Fucecchio ha invece riposato e rigiocherà domani, alle 21, alla palestra di Via Leonardo da Vinci, ospitando la Polisportiva Remo Masi. Le bianconere sono quinte in classifica con 47 punti contro i 18 delle avversarie. Si tratta di un’ottima occasione per le fucecchiesi di riavvicinarsi alle zone alte della classifica.

La Timenet ha onorato il pronostico andando a vincere a Certaldo con un rotondo 0-3 con parziali inequivocabili (19-25; 13-25; 14-25). Il match è stato arbitrato da Pranzini. Le giallonere ora sono sempre in vetta con 60 punti ed hanno approfittato della sconfitta dell’Astra Chiusure Lampo di Firenze (seconda in classifica) che ha inaspettatamente perduto a Colle di Val d’Elsa. Le giallonere recupereranno a Firenze, giovedì prossimo, alle 21.15, alla palestra di Via Del Sarto contro la Sales Volley. Sulla carta è una partita difficile per le empolesi: le avversarie hanno 51 punti in classifica e cercano di avvicinarsi alla zona play-off. Ma il morale delle giallonere è alto e Marco Dani tiene bene fisicamente e psicologicamente le sue allieve.

In campo maschile, i bianconeri fucecchiesi del Jolly Volley si sono imposti facilmente in casa sulla Norcineria Toscana per 3-0, con parziali netti e chiari (25-18; 25-18; 25-15). Ora rimangono saldamente al terzo posto del Pool salvezza, in buona posizione per rimanere in serie C. Hanno arbitrato Torricelli e Nannicini.

Francesco Decesaris