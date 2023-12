Serie D femminile. Apav palestra di campionesse. Laura Pentucci in Nazionale

Soddisfazione in casa Apav Calcinelli-Lucrezia volley per questa prima parte della stagione che vede assoluta protagonista la serie D femminile sia in campionato sia in Coppa Marche. Infatti la formazione di coach Moris Meloni ha concluso il girone di andata e già altre tre partite del ritorno del campionato a punteggio pieno, perdendo un solo parziale di gioco e soprattutto facendo debuttare e giocare diverse giovani promettenti. Ottimo anche il cammino in Coppa Marche dove le neroarancio sono approdate ai quarti di finale affrontando anche formazioni di categoria superiore. Sulla D femminile dice coach Moris Meloni: "Le ragazze sono state brave anche a giocare fuori ruolo, sono molto soddisfatto". Laura Pentucci convoata in Nazionale.

b.t.