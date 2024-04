SERIE D FEMMINILE, BATTUTA D’ARRESTO PER LA CAPOLISTA DEI PLAYOFF. Rainbow ci mette il cuore ma non basta: Albisola vince e si avvicina alla vetta

RAINBOW

1

ALBISOLA

3

(15-25, 25-22, 25-27, 27-29)

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 1, Zonca 17, La Mattina 1, Guidi 8, Rossi 5, Ciappei 13, Posati 2, Perchiazzzi 5, Tartaglia 0, libero Pilli; n.e. Maggi, Buccelli, Tonarelli, Albertini. All. Morello; vice Carro Diacinti.

ALBISOLA: Piccone 2, Saccomani 2, Bellini 8, Salomone 6, Bevacqua 16, Soldati 11, Sacco 0, Gamberucci 10, Pagani 4, Rebagliati 7, libero Bavazzano; n.e. Lipari, Sacco, Deidda. All. Parodi.

Arbitro: Vascon.

LA SPEZIA – Cuore e grinta non bastano alla Rainbow Spezia contro un ottimo Albisola (bella organizzazione di gioco, turn-over, schiacciata) nel posticipo dei playoff di campionato giocato ’PalaMariotti’. Una battuta d’arresto che non toglie la vetta alla Rainbow, anche se ora la dirette inseguitrici si sono avvicinate. Perso malamente il primo set in soli 18 minuti, le spezzine si sono riprese nel secondo vinto con tre punti di scarto in 22 minuti. Ma la squadra di Morello ha poi avuto la sfortuna di perdere sul filo di lana altri due lunghissimi set, conclusi rispettivamente dopo 31 e 34 minuti. Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca in casa Rainbow. Genova Volley-Sabazia Vadogateway 0-3 e Carasco-Imperia 3-0 gli altri due risultati della seconda giornata nei playoff della Serie D femminile ligure Classifica: Rainbow Spezia 13 punti, Albisola e Sabazia Vadogateway 10, Scuola Pallavolo Carasco 8, Imperia 7, Genova Volley 3.