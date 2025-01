Serie d femminile. "Consani» battuto. Il Calci è fuori portata

Sconfitta casalinga conro Vbc Calci per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" in serie D femminile. La giovane formazione allenata da Rossano Rossi, ha ceduto 3-0 (17-25, 6-25, 12-25) in un incontro che praticamente è stato giocato solo nel primo set. Troppo il divario tra le due formazioni . Calci, si è dimostrata squadra tecnicamente più forte non dando possibilità alle padrone di casa di mettere a segno giocate che erano nelle corde delle grossetane.

Infatti le ospiti sono partite forte in tutti i set mettendo sotto pressione col servizio e mettendo a segno un filotto di punti che le giovani biancorosse non sono riuscite a contrastare. Nonostante la sonora sconfitta comunque qualche segnale di miglioramento si è visto, a parte il secondo set, che di fatto non si è quasi giocato per il livello alto tenuto da Calci. Grossetane che hanno giocato leggermente meglio nel terzo set facendo vedere alcune buone cose, con scambi anche lunghi.