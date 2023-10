SERIE D FEMMINILE. Grinta Rainbow, vittoria al tie break

RAINBOW SPezia

3

VOLLEYSCRIVIA

2

(24-26; 23-25; 25-7; 25-19; 15-12)

RAINBOW LA SPEZIA: Zonca 3, Cuffini 1, Posati 3, Ciappei 28, La Mattina 1, Perchiazzi 13, Rossi 2, Guidi 3, Buccelli 11, libero Pilli; n.e. Maggi, Tonarelli, Albertini e Tartaglia. All. Morello; vice Carro Diacinti.

VOLLEYSCRIVIA: Guido 15, Salamina, Lecca 5, Gazzari 1, Ronsval 12, Cosso 7, Vaccaro 5, libero Galdi.

ARBITRO: Sabato.

VEZZANO – Dopo due set persi sul filo di lana, la Rainbow tira fuori tutta la grinta nel terzo in cui spazza via il Volleyscrivia. Buon debutto della squadra di Morelli in serie D e primi due punti in classifica. ’Top scorer’ della serata Ciappei: "Credo molto in questa squadra" il suo commento a fine gara.

Risultati 1ª giornata: Normac Sestri-Genova Volley 3-2, Tigullio-Cus Genova 3-0, Lunezia-Audax Quinto 3-0, Carasco-Paladonbosco 3-0.

Classifica: Tigullio, Lunezia, Carasco 3, Rainbow, Normac 2, Genova Volley, Volleyscrivia 1, Paladonbonsco, Audax Quinto, Cus Genova 0.