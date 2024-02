Serie d femminile. Il "Giorgio Peri e Carmania» a Cascina

Dopo tre sconfitte di fila la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri e Carmania" prova ad invertire la rotta. Oggi alle 18, il team a guida Alpini-Alberti sarà in trasferta a Cascina, contro la Pallavolo Casciavola per la sedicesima giornata di serie D femminile. Le ragazze grossetane sono chiamate e confermare il risultato dell’andata, in casa al palazzetto, dove vinsero per 3 set a 1. Adesso è il momento di tornare a correre cercando di rimanere così nei piani alti della classifica dopo un mese di febbraio fino da dimenticare. Momento delicato quindi per le grossetane, chiamate oggi al riscatto per concludere febbraio nel migliore dei modi. Il programma della giornata: Volley Aglianese-Lupi Santa Croce, Volley Team Lunigiana-Pallavolo Orsaro, Unionvolley Brulotto Riotorto-Vbc Calci, Pallavolo Ca-sciavola-Pallavolo Grosseto, Volley Sei Rose-Capannoli, Fenice Meoni Migliarino-Ies Tomei Livorno.