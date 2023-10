Serie D femminile. Il "Giorgio Peri» sconfitto 3-0 dalle ragazze di Santa Croce

Trasferta amara per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri" Carmania nel Valdarno. La formazione di coach Francesco Alpini, nel turno di serie D femminile, ha perso malamente 3-0 (25-18, 25-16, 25-23) contro Lupi Santa Croce. Le grossetane hanno iniziato la partita contratte e poco concentrate lasciando strada libera alle avversarie. La gara è iniziata in salita per le grossetane ed il tecnico delle grossetane si è accorto subito che qualcosa non stava girando nel modo giusto. Eppure alcune belle giocate si sono viste ma i tre set hanno lo stesso live-motive con le grossetane "in partita" solo a piccoli tratti. Tanta delusione in casa grossetana, visto come il team di Alpini nelle prime tre giornate di campionato aveva fatto vedere ben altro. Pallavolo Grosseto mai in partita, mai la sensazione di poter vincere. Troppi gli errori in attacco per le maremmane che faticano continuamente a prendere ritmo durante l’incontro. Santa Croce invece gioca col suo passo, utilizzando spesso le due centrali.