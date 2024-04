Serie D femminile. Il "Giorgio Peri» torna a vincere

La luce in fondo al tunnel per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che fuori casa vince 3-0 (10-25, 14-25, 20-25) contro il Volley Viareggio uscendo da una crisi che durava da troppe settimane. Dopo settimane di astinenza, anche la formazione targata Giorgio Peri e CarMania ritorna alla vittoria nella maniera migliore. A Viareggio, le ragazze di Francesco Alpini ed Elisabetta Alberti non falliscono e con una Fabbri in grande ripresa e Cervetti che chiude la gara con il 100% in attacco, conducono la gara dal primo pallone all’ultimo. Precise in ricezione e pungenti nei colpi di attacco, favorite da una ottima costruzione le grossetane si sono imposte in un primo set senza storia per 10-25 , il secondo parziale, fotocopia del primo, è scorso senza intoppi concludendosi per 14-25. Nel terzo la guardia delle grossetane si è abbassata un po’, e le avversarie hanno provato ad avvicinarsi, ma senza riuscirci.