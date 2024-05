Serie d femminile. Impegno casalingo per il "Giorgio Peri»

Dopo la salvezza conquistata, oggi la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania si congeda dal torneo di serie D femminile davanti al pubblico di casa. La squadra di coach Francesco Alpini alle 18 al palazzetto grossetano gioca la ventiseiesima giornata di campionato ospitando la Pallavolo Orsaro e non avendo oramai più nulla da chiedere al torneo. Le grossetane, conquistata la permanenza in categoria, oggi non avranno pressioni: differente invece la situazione delle avversarie che hanno necessità di vincere i tre punti per salvarsi. Stasera alle 21 invece la serie D maschile dell’Invicta si gioca gara 3 dei playoff promozione contro Norcineria Toscana Foiano della Chiana. La serie è sull’1-1 e stasera chi vince sale di categoria. Per la squadra di Enrico Ferrari una trasferta insidiosa, visto come in gara 1 fuori casa arrivò una sconfitta netta. Servirà una prova di forza e di maturità dei grossetani.