Serie d femminile. Impegno casalingo per il "Giorgio Peri» Domani la Pallavolo Grosseto affronta il Volley Team Lunigiana in una sfida cruciale per la serie D femminile. Le ragazze di Grosseto, nona in classifica, puntano alla vittoria per avvicinarsi alla salvezza, approfittando di un turno favorevole.