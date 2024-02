Serie d femminile. La Pallavolo Grosseto si arrende al Jenco

Sconfitta per la Pallavolo Grosseto nel campionato di serie D femminile. Prosegue il momento negativo della formazione allenata da Francesco Alpini che, nel match interno contro Jenco Volley School, ha perso 3-2 (20-25, 25-20, 12-25, 25-21, 17-19) prendendosi un punto al termine di una sfida quasi interminabile. Le grossetane non riescono quindi ad interrompere il proprio digiuno, ma almeno sul piano del gioco e della determinazione sono stati fatti passi avanti. Le viareggine sono arrivate a Grosseto arrembanti, prendendosi il primo set 25-20, ma vedendo poi ribaltata la situazione con lo stesso punteggio. Nel terzo set non c’è stata partita, con la Pallavolo Grosseto mai in partita e battuta 25-12. Il team di Alpini ha però trovato la forza di rientrare ancora in gara facendo proprio il quarto set. Nel tie break poi ha poi prevalso la miglior forza delle avversarie che hanno vinto il braccio di ferro durato oltre due ore. Piccoli segnali di ripresa però si sono visti.