SERIE D FEMMINile. Lunezia super spazza via l’Audax Quinto

Lunezia Volley

3

Audax Quinto

0

(25-19; 25-13; 25-15)

LUNEZIA VOLLEY: Menconi, Poli, Bencaster, Quartieri, Castagna, Poletti, Benettini, Giangreco E., Aldovardi, Montemagni, Malaspina, liberi Mozzachiodi e Cardetti. All. Martinelli, vice Menconi

AUDAX QUINTO: Belgrano C., Belgrano E., Casassa, Fusaro, Cavazzi, Avella, Mondelli, Tocco. All. Noziglia

Arbitro: Vascon

SARZANA – Convincente vittoria del Lunezia Volley, che dopo un inizio un po’ contratto, è salito in cattedra e con facilità ha superato l’Audax Quinto nella prima giornata di campionato. In campo sono scese Menconi al palleggio, Poli opposto, Bencaster e Quartieri centrali, Castagna e Poletti in posto 4 e Mozzachiodi libero. Tutte ragazze che giocano in serie C (ieri a riposo), nel match spazio anche alle più giovani. "Abbiamo giocato abbastanza bene – spiega il direttore tecnico Menconi. Le nostre avversarie hanno resistito solo il primo tempo, poi abbiamo avuto vita piuttosto facile".