Serie d femminile. Pallavolo Grosseto, momento difficile

Continua il momento nero della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania sconfitta in casa 3-0 (14-25, 20-25, 20-25) dal Vbc Calci nell’ultimo turno di serie D femminile. La formazione allenata da Francesco Alpini in questo 2024 sta raccogliendo solamente sconfitte, frutto di una crisi che appare più che altro mentale. Ed ora la classifica preoccupa, visto come Orsaro e Aglianese sono a due punti dalle grossetane. Vbc Calci ha dimostrato di essere una formazione più forte delle maremmane, affidandosi alle proprie individualità nei momenti più complicati. Il primo set è stato decisamente semplice per le pisane che concedono solo 14 punti alle locali. La Pallavolo Grosseto ha poi iniziato a giocare meglio dalla metà del secondo set, mettendo a volte in difficoltà il Vbc Calci, dimostrando qualche segnale di miglioramento, almeno nel gioco e nella personalità. La formazione di Alessandro Sterminio ha comunque condotto in porto la partita non rischiando, e chiudendo con un netto 3-0 finale.