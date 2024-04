Serie d femminile. Pallavolo Grosseto: trasferta a Viareggio

Vincere lo sfida salvezza per tornare a respirare. Ventunesima giornata nel girone C di serie D femminile di volley con la trasferta in Versilia per la Pallavolo Grosseto targata "Giorgio Peri e Carmania".

La formazione allenata da coach Francesco Alpini oggi alle 17.30 scenderà sul campo della palestra di via Gianassi a Viareggio per affrontate l’Oasi Volley Viareggio per una sfida da vincere a tutti i costi. Le padrone di casa infatti sono il fanalino di coda del girone con 9 punti, ed oramai sono retrocesse, mentre in casa grossetana dopo due mesi negativi, servirà ritornare alla vittoria per tenere a distanza la situazione in ottica retrocessione e salvezza. Grossetane che sono reduci da otto sconfitte consecutive, anche se nel turno precedente hanno strappato un punto al Riotorto. L’ultima vittoria risale comunque al 14 gennaio.