Serie d femminile. "Peri e Carmania»: gran carattere

Vittoria esterna importante per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania nel torneo di serie D femminile. Le ragazze allenate da Francesco Alpini hanno vinto 3-2 (22-25, 25-22, 25-16, 28-30, 15-17) sul campo del Volley Team Lunigiana. Francesco Alpini temeva la trasferta, temeva la possibilità di una perdita di concentrazione da parte delle sue ragazze a causa della gioia dopo l’ultima vittoria contro la capolista. Ma quando le sue paure hanno trovato fondamento, il gruppo le ha esorcizzate con una prova di forza e di carattere che ci ha consentito di conquistare 2 punti in una partita difficilissima. Primi due set in perfetto equilibrio con entrambe i parziali persi a 22, uno per parte. Il terzo non è stato proprio giocato. Negli ultimi due set invece le grossetane ritrovano gioco, concentrazione e carattere. Quarto parziale, dopo un altalena infinita e dopo aver annullato tre match ball viene a Grosseto a 28 a 30. Così come il quinto, sempre ai vantaggi chiuso a 17 che vale il match ed il sesto posto.