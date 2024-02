Serie d femminile. "Peri e Carmania», serata storta. Calo di tensione e gara regalata alle avversarie

Stop casalingo per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri e Carmania". Il team femminile, allenato da Francesco Alpini, nell’ultimo turno di serie D è stato sconfitto per 3-0 (27-29, 21-25, 18-25) dall’Aglianese. Una giornata storta che ha fatto giocare una brutta partita dove le avversarie, nonostante avessero una peggiore classifica delle grossetane, sono riuscite ad invertire il pronostico. Nel primo set la formazione di casa è partita male rimanendo quasi sempre sotto di alcuni punti, per poi annullare tre set point all’Aglianese, sprecandone uno sul 26-25, ma cedendo poi 29-27. In pratica l’incontro è durato solamente nel primo set visto come perdere ai vantaggi la prima frazione ha scoraggiato le atlete allenate da coach Francesco Alpini che hanno ceduto soprattutto psicologicamente. Nel secondo set la sfida è rimasta in parità sul’11 pari, rimanendo in corsa fino al 19-20, anche se poi la squadra ospite con un break decisivo ha allungato portandosi sul 2-0. Una frazione giocata quasi alla pari ma nel momento decisivo le grossetane sono mancate sul più bello. Nella terza frazione invece la Pallavolo Grosseto era partita meglio, ma poi ha subìto la rimonta del sestetto avversario chiudendo in tre set abbastanza rapidi la pratica. Per la formazione di Alpini resta la sesta posizione in classifica con 20 punti frutto di 7 vittorie. Adesso servirà ripartire con la giusta mentalità ed il giusto approccio per ripartire con una buona prestazione.