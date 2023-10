Serie D femminile. "Peri e Carmania». Un successo tutto gioco e grinta

Vittoria di forza per la formazione di serie D femminile della Pallavolo Grosseto targata Giorgio Peri e Carmania. La squadra allenata da Francesco Alpini ha vinto davanti al pubblico amico contro il Katinka Travel Pallavolo Casciavola 3-1 (24-26, 25-19, 25-16, 26-24) prendendosi tutta la posta in palio nella terza giornata del girone C. Il primo set ha visto una miglior partenza della formazione di Cascina che ha guadagnato un vantaggio di quattro punti, prima delle reazione grossetana; da metà set in poi però il team ospite a tenuto il pallino del gioco in mano mantenendo a distanza le biancorosse fino al 24-22. Poi la veemente reazione della Pallavolo Grosseto ha portato al 24 pari. Sul più bello però una palla fuori di poco ed un errore in ricezione hanno consegnato il set alle ospiti. Nel secondo set invece, dopo che la sfida si è giocata punto a punto fino al 14 pari ed il 19 pari, le grossetane hanno messo la quinta lasciando a secco di punti le avversarie. Il terzo set è stato quello più semplice, con il team di Alpini partito forte, e portatosi subito sul 11-4 e poi sul 18-12, per andare a chiudere 25-16. Bella combattuta invece l’ultima frazione, con Grosseto abbastanza in controllo per lunghi tratti della partita fino al 24-21 quando qualcosa di è inceppato. Cascina ha pareggiato quindi 24-24, poi due belle schiacciate hanno concluso l’incontro a favore della Pallavolo Grosseto.