Serie D femminile. Pesante sconfitta esterna (3-0) per la "Giorgio Peri e Carmania»

Ko esterno per la "Giorgio Peri e Carmania" in serie D femminile. Le ragazze allenate da coach Francesco Alpini hanno perso 3-0 (25-8, 25-15, 25-17) sul campo della Pallavolo Orsaro: e dire che le grossetane ultimamente avevano abituato bene. Ma dopo aver evitato tante "trappole" durante questo percorso, prive di Federica Sallei e Giada Lucchesi, la formazione di Alpini è caduta dopo cinque vittorie consecutive. Zanelli e compagne, in pratica, non sono mai entrate in partita ed inoltre hanno trovato dall’altra parte, per altro, una squadra di buonissime qualità tecniche e sportive. Solo per brevi tratti si è rivede il gioco al quale finora avevano abituato, ma sono solo attimi che non sono stati sufficienti per farle rimanere in partita. Una trasferta da dimenticare, in tutti i sensi insomma. Una sconfitta pesante, sia nel risultato che nella prestazione, visto come le grossetane avevano diversi punti di vantaggio rispetto alla squadra avversaria, che però ha giocato meglio con un migliore approccio alla partita.