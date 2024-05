Serie D femminile. Rainbow addio sogni. Fatale il ko ad Albisola

ALBISOLA

3

RAINBOW

1

(25-18, 21-25, 25-20, 26-24)

ALBISOLA PALLAVOLO: Rebagliati, Saccomani V., Salamone, Soldati, Gamberucci, Facco, Bellini, Lipari, libero Bavazzano; n.e. Pagani, Piccone, Ranno, Saccomani B., Deidda.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini, Zonca, Guidi, La Mattina, Rossi, Posati, Ciappei, Perchiazzi, Tartaglia, liberi Pilli e Tonarelli.

Arbitro: Calsi.

ALBISOLA SUPERIORE – Al palaspprt ’Besio 1’ di Albisola Superiore la Rainbow Spezia perde il secondo posto in graduatoria nei playoff e dice definitivamente addio (con una giornata di anticipo sulla fine della post-season) alle residue speranze di promozione. Un vero peccato, perchè da neopromossa la squadra spezzina ha disputato un’ottima stagione che l’ha portata a recitare prima il ruolo della protagonista nella regular season per poi a proseguire su questo trend anche nei play-off. A ostacolare il percorso è stata qualche battuta d’arresto in trasferta, in particolare quella patita nello scorso week-end sul parquet di Imperia al termine di una prestazione sotto tono rispetto agli standard abituali. Sconfitta che ha inciso non poco sulla classifica e, unita al ko rimediato ad Albisola, nega alla Rainbow la possibilità di centrare la seconda promozione consecutiva, dopo quella dalla Prima Divisione alla Serie D risalente all’anno scorso. Può comunque andare benissimo così, alla prima esperienza in D, del resto la Pallavolo Abisola avevano già dato prova di netta superiorità di fronte alle spezzine (con un altro 3-1) una ventina di giorni prima, nel turno d’andata disputato al PalaMariotti.

Risultati penultimo turno: Imperia-Scuola Pallavolo Carasco 0-3 e Sabazia Vadogateway-Genova Volley 3-0. Classifica: Albisola punti 19, Sabazia 17, Rainbow Sp 15, Sabazia 14, Imperia 13, Scuola Pallavolo Carasco 11, Genova Volley 3.