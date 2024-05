Serie D. Il capitano dice basta

Il capitano della della Pallavolo Grosseto di serie D appende le ginocchiere al chiodo. Dopo la partenza di due giocatrici causa università, è arrivata una notizia che mai i dirigenti avrebbero voluto ricevere. Ovvero che il capitano della serie D Cristina Zanelli appende le ginocchiere al chiodo. Quest’ultima ha iniziato a giocare all’età di 7 anni arrivando a 17 in serie D; poi, dai 17 ai 28 anni ha giocato nella squadra dei Vigili del fuoco in serie D e serie C. Dopo lo stop nel 2020/21 ha disputato gli ultimi due anni nella serie C della Pallavolo Grosseto e questa stagione in serie D guidando il team alla salvezza. Cristina Zanelli è sempre stata un guerriero in campo e si è sempre messa a disposizione di tutti, ma è in questa ultima stagione dove ha veramente dato l’anima. "Questo è l’anno giusto per smettere, ho trovato un bel gruppo e mi sono divertita – dice Cistina Zanelli –, ma è venuto il momento di lasciare spazio alle nuove leve e di dedicarmi completa-mente alla mia famiglia. Un grandissimo in bocca al lupo a tutte le bimbe e alla società. Mi mancherete".