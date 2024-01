Serie D. La Pallavolo Grosseto aspetta l’Aglianese

Fine settimana "orfano" della partita del campionato di B2 per la Pallavolo Grosseto Luca Consani che riposa per lo stop programmato del torneo, e oggi tutte le attenzioni sono rivolte al recupero della quinta giornata del campionato regionale di serie D, dove la formazione femminile targata Giorgio Peri e Carmania riceverà la visita del Volley Aglianese. Un incontro da non prendere sotto gamba per evitare di capitolare per un approccio sbagliato. Infatti, oggi alle 18 al palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, la formazione guidata da Francesco Alpini, cercherà di riscattare la brutta sconfitta rimediata nella trasferta della scorsa settimana. L’avversario di turno occupa l’ultima casella della classifica, ma come accaduto più volte, conta poco in questo equilibratissimo campionato nel quale ogni giornata è una giornata a sé e dove tutto è scontato tranne il risultato. La squadra di Alpini ha bisogno del sostegno di tutto il pubblico per dimenticare la battuta d’arresto e per tornare a correre e scalare la classifica, come aveva abituato nelle giornate precedenti. Le giovani grossetane dovranno ritrovare concentrazione e volontà di tornare al successo per risalire in piani più consoni della classifica. Grossetane seste in classifica ad oggi con 20 punti, mentre l’Aglianese è ultima con 7 punti. Un divario che però non deve illudere.