Serie D maschile. Grossetani super. Sotto di due set ribaltano tutto

L’Invicta di Enrico Ferrari vince gara2 dei playoff e pareggia i conti con il Foiano della Chiana al termine di una partita giunta al quinto set, dopo che i grossetani erano sotto di 2-0 e poi capaci di tirare fuori l’orgoglio e ribaltare l’incontro (17-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-9).

Sotto due set a zero ed a un passo dall’eliminazione, il team di Ferrari è stato capace di vincere tre set consecutivi e recuperare una partita che sembrava già persa.

Con questa vittoria è tutto rimandato a gara3 in programma sabato alle 21 a Foiano della Chiana. Alla formazione di Ferrari servirà però una prestazione più equilibrata per provare a sbancare il palazzetto di via Foro Boario, visto come la formazione di Foiano della Chiana si è dimostrata davvero una squadra forte, tosta e completa.