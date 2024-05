Serie D maschile. Il sestetto di Ferrari delude. Ma non tutto è perduto

Si sono spenti a Foiano della Chiana i sogni di gloria dell’Invicta di serie D. La giovane formazione allenata da Enrico Ferrari ha perso 3-0 sul campo della Norcineria Toscana (25-19, 25-18, 25-15), con gli aretini che quindi, nel totale, si sono imposti 2-1 vincendo le due sfide casalinghe. I ragazzi di Foiano della Chiana salgono così in serie C, i grossetani invece, che hanno giocato questa serie altamente sotto i propri standard, hanno ceduto di testa. La pressione dell’evento, il numeroso pubblico di casa, e un calo mentale nell’approccio alla sfida: sono questi i fattori che in pratica hanno fermato la formazione grossetana sul più bello. I ragazzi, molti di loro sono under 19 e under 17, non sono riusciti a gestire la pressione del confronto e in pratica non sono mai entrati in partita. Servizio poco incisivo, ricezione non precisa ed attacco spuntato per l’Invicta che però continua la sua corsa verso la serie C tramite i playoff. Sabato infatti a Marina di Grosseto la formazione di Ferrari giocherà gara 1 dei playoff contro la Pallavolo Certaldo, che ha battuto il Dream Volley Pisa Migliarino. Insomma c’è ancora una possibilità per la formazione grossetana di tentare il salto nella categoria superiore.