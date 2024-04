Serie d maschile. Invicta, i play off iniziano con un ko

Inizia con una sconfitta il cammino playoff di serie D maschile per l’Invicta. La formazione guidata da Enrico Ferrari ha perso in casa della Norcineria Toscana 3-1 nella prima giornata playoff: 25-21, 22-25, 28-26, 25-19. La giovane formazione grossetana ha perso a Foiano della Chiana al termine di una partita molto combattuta, contro una squadra molto abile dal punto di vista tecnico. I grossetani non sono riusciti ad esprimere il proprio miglior gioco, anche a causa delle assenze, vista la concomitanza con le finali regionali Under 17. Il rinvio della gara non è stato possibile e Ferrari si è presentato all’incontro con molte defezioni, essendo la sua rosa composta da molti Under 19 e Under 17. La panchina era molto corta quindi, e contro un avversario di spessore come quello aretino sarebbe stato necessario avere tutta la rosa a disposizione. Sabato a Marina di Grosseto alle 21 ci sarà la seconda sfida playoff contro gli aretini, per provare ad impattare la serie.