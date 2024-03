Serie d maschile. L’Invicta batte 3-0 il Borgo Rosso

Vittoria nello scontro diretto e primo posto blindato. I ragazzi della serie D maschile di volley dell’Invicta hanno battuto il Borgo Rosso Volley nella quattordicesima giornata di campionato 3-0 (25-14, 27-25, 25-22) confermandosi al comando del torneo e dimostrando tutto il proprio valore. I giovani allenati da Enrico Ferrari hanno fatto la voce grossa contro i livornesi salendo a quota 34 punti in classifica. E’ stata dunque una festa al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto dove il primo set è scivolato via rapidamente con i grossetani che hanno dominato il gioco, tenendo in pugno le redini dell’incontro e mettendo spesso sotto pressione i livornesi. Nella seconda frazione invece la sfida è stata più combattuta ed equilibrata, tanto che i ragazzi di Ferrari hanno avuto la meglio ai vantaggi. Nel terzo set, anch’esso equilibrato, i grossetani hanno messo a segno un break importante vincendo con merito in tre set.