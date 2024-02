Serie d maschile. L’Invicta batte 3-1 il Cascine Empoli

Continua il cammino vincente dell’Invictavolleyball nel torneo di serie D maschile. La giovane squadra allenata da Enrico Ferrari, nell’anticipo di campionato, ha battuo 3-1 in casa il Cascine Volley Empoli sul campo del PalaMaroncelli di Marina di Grosseto per la tredicesima giornata di campionato: 25-27, 25-18, 25-19, 25-12. Grossetani in testa alla classifica del girone B, nonostante l’inizio di incontro sia stato da dimenticare, visto come i ragazzi di Ferrari hanno tardato ad entrare in partita commettendo molti errori, cedendo il primo set ai vantaggi dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Nei set successivi il servizio è migliorato, la difesa è salita di rendimento e tutta la squadra ha aumentato il ritmo del gioco. Tanto che il secondo set è stato vinto 25-18, il terzo 25-19 e l’ultimo 25-12, a dimostrazione dello strapotere della formazione di casa che ha giocato questo incontro in crescendo.