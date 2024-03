SerIe d maschile. L’Invicta oggi ospita il fanalino Calci

Testacoda nel campionato di serie D. Anticipo di campionato per il team maschile di serie D dell’Invicta. La giovane formazione allenata da Enrico Ferrari stasera alle 21 ospita al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la formazione del Vbc Calci targata Honda di Carelli e Bussola. Si gioca stasera il sedicesimo turno del girone B di serie D maschile con i grossetani primi della classe che ospitano una formazione che occupa l’ultimo posto in classifica con soli 6 punti. Sulla carta, visti i 37 punti dei grossetani, non ci dovrebbero essere problemi, ma la stanchezza potrebbe giocare un brutto scherzo, visto come i ragazzi di Ferrari siano impegnati anche con le squadre under durante la settimana. Le altre gare della giornata invece si giocheranno domani. Il programma: Pallavolo Massa Carrara-Metodo Volley Camaiore, Dream Volley Pisa Migliarino-Lupi Santa Croce, Cascine Volley Empoli-Delfio Pescia, Borgo Rosso Volley-Pallavolo Rosignano.