Serie D regionale femminile. L’Ariete torna a vincere. Tre punti per il rilancio

Torna alla vittoria l’Ariete nel campionato di serie D regionale femminile. Lo fa nella maniera più convincente possibile, rifilando un secco 3-0 casalingo al Colle Volley. Un’affermazione mai in discussione, con la Pallavolo Prato a comandare al palazzetto di San Paolo fin dalle prime battute e pronta a raccogliere gli applausi del proprio pubblico. Tre punti che significano rilancio in classifica e riprendere la marcia verso la promozione in categoria superiore. Il Pvp si presenta al match con Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. La partenza è sprint per le ragazze di coach Picchi che si portano velocemente sull’1-0 col punteggio di 25-6. Al ritorno in campo il fanalino di coda Colle Volley prova a imbastire una reazione, ma Prato è nettamente più forte e porta a casa anche il secondo parziale per 25-9. Le ospiti si giocano quindi il tutto per tutto nella terza frazione, dove il Colle Volley regge solo per una porzione di set, prima di cedere nettamente per 25-12. La Pallavolo Prato ottiene quindi i tre punti e archivia velocemente la battuta d’arresto della settimana precedente nello scontro diretto con la Ca.Ma. Pallavolo Cerretese. E ora subito testa all’impegno di sabato prossimo contro Buggiano.