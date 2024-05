Serrie D femminile. "Peri e Carmania». Brutto scivolone con il Capannoli

Sconfitta per 3-1 a Capannoli per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. Nella penultima giornata di serie D femminile, la formazione allenata da Francesco Alpini ha ceduto alle padrone di casa 25-10, 25-21, 13-25, 25-19 in un match davvero altalenante. Brutta prestazione delle grossetane nello scontro diretto salvezza contro un’avversaria che aveva tre punti in meno e che adesso ha appaiato le biancorosse a quota 30. Nel primo set le padrone di casa sono partite col piglio giusto sfruttando i tanti errori in ricezione delle grossetane. Nel secondo il match è stato in equilibrio fino al 20-18 per le padrone di casa che però hanno mantenuto un lieve vantaggio fino alla fine. Nel terzo le grossetane sono partite meglio, ritrovando un po’ di ritmo in attacco e difendendo meglio fino a vincere la terza frazione. Nel quarto Capannoli ha mess la testa avanti e non facendosi più riprendere.